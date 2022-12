'Rápidos y furiosos' no va más

A la octava entrega de la saga decidieron modificarle parte de su esencia: el nombre, pues ya no será titulada como 'Rápidos y Furiosos 8' sino 'The Fate of the Furious' (El Destino de los Furiosos, en español).

Publicidad

La noticia se reveló a través del canal oficial de YouTube de la franquicia donde, además, revelaron un fragmento de la nueva entrega.

Publicidad

Muchos seguidores y amantes de estas películas creyeron que con la muerte del actor Paul Walker llegaría el fin de la producción, pero tal parece que todavía queda mucha gasolina.

Publicidad

¿Te gusta ese cambio?