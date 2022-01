Resultados de la lotería de Cundinamarca y Tolima de este lunes 17 de enero

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que conozcas si eres un feliz ganador.

Este lunes 17 de enero se jugaron los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima. Estos son los resultados de estas dos loterías, unas de las más importantes del país:

Publicidad

Lotería de Cundinamarca: 9139 serie 257

Lotería del Tolima: 6773 serie 015

Publicidad

Mientras que las loterías Cruz Roja y Huila jugarán mañana.

Estos son los resultados del chance:

Publicidad

Dorado mañana

4268

Dorado Tarde

1189

Culona

4316

Astro sol

8564Sagitario

Pijao de oro

3983

Paisita día

6300

Paisita noche

3897

Chontico día

0121

Chontico noche

0229

Cafeterito tarde

9844

Cafeterito noche

2865

Sinuano día

4432

Sinuano noche

4440

Cash three día

738

Cash three noche

408

Play four día

5442

Play four noche

4857

Saman día

9391

Caribeña día

6112

Caribeña noche

4044

Motilón Tarde

0163

Motilón Noche

2734

Fantástica día

9264

Fantástica Noche

1379

Antioqueñita Día

8119

Antioqueñita Tarde

2852

Culona noche

8093