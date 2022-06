"Todo estuvo excelente": organizador de palcos que colapsaron en corraleja de El Espinal se defiende

Luis Ernesto García, organizador de los palcos 35 y 36 que colapsaron el pasado domingo 26 de junio en la corraleja de El Espinal, se defendió ante cámaras, según él, porque teme por su vida pues varias personas han llegado a su casa a atacarlo. El hombre, además, contó su versión sobre la organización del evento que hoy deja 4 personas fallecidas y decenas de heridos.

García, en entrevista con Noticias Caracol, reveló que el trabajo de montaje duró cerca de una semana de trabajo, siempre hubo una persona que revisaba el avance de la estructura y que para él "no hubo ningún error".

El organizador confesó que pese a la revisión por parte de logística de la plaza de toros, no se hizo prueba de carga.

"Revisó palco por palco, primero revisaba por dentro y después revisaba por fuera, todo estaba excelentemente, (...) Pruebas de carga no hicieron", mencionó.

El hombre, quien asegura tener 18 a ños de experiencia en montaje de palcos para corralejas, reveló que pagó $3'650.000 a los empresarios del evento por el espacio y que él cobró a cada asistente un monto de $10.000 pesos. Además, mencionó que no hubo sobrecarga.

Por otro lado, habló de la guadua (material de los palcos) en el que trabajaron, según él, fue un producto certificado; sin embargo, en su relato hubo contradicciones, pues afirmó que este material no era apto por el clima, en este caso, de El Espinal, Tolima.

"Es una guadua que es certificada, traída de Pereira, no es el primer palco que armo (...) he estado en muchas partes haciendo palcos. No es lo que la gente dice que estaba amarrada con cabuya", contó.

El periodista aprovechó para discrepar sobre los argumentos del organizador: "Pero es una guadua verde, biche, no apta para estos eventos".

En respuesta, García reafirmó que se trataba de un material certificado, pero que en la región no se debía utilizar, incluso, mencionó que siempre ocurría el "mismo problema".

"Esa guadua acá el Tolima no se puede trabajar porque es una guadua que es de tierra fría, al llegar a tierra caliente se estalla, siempre hemos tenido esos problemas", contó.

A pesar de aceptar que conocía los riesgos de inestabilidad, García continúo argumentando que se trataba de un material certificado y dejó claro que "son cosas que no espera que sucedan", pues allí también estuvo su familia.

El hombre, quien dejó claro que está poniendo cara a la responsabilidad, también explicó que, tras la tragedia, algunas personas han llegado a su casa para agredirlo, por lo que está viviendo un "tormento".

“Yo estoy poniendo la cara. Temo por mi vida. Ya me hicieron un atentado en la casa. Tengo claro que en ningún momento he fallado, no es como la gente dice. No encuentran cómo destruir. Fue algo inesperado”, declaró.

Vea la entrevista completa a continuación: