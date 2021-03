Una joven cantante vallenata suplica llorando atención médica para volver a cantar

Daniela Sierra, protagonista del dúo de vallenato Dany y Karen, está enfrentando terribles problemas de salud, por eso pidió ayuda por medio de redes sociales para ser atendida, pues asegura la cantante que no tiene dinero para costear un tratamiento hospitalario por la crisis económica que ha traído la pandemia.

La cantante de Ciénaga, Magdalena, quien buscó abrirse espacio con ‘Irremplazable’ un tema de la autoría de Rolando Ochoa, a pesar de inició sus carrera con toda, en la actualidad desapareció del radar vallenato junto con su compañera.

Todo esto debido al poco trabajo que ha surgido tras la pandemia y su delicado estado de salud.

Así lo dijo la joven a través de Instagram : “La razón por la que dejé de hacer música fue por salud. En estos momentos no tengo dinero para pagarme un médico o un especialista que pueda tratar mi enfermedad. No tengo CO VID, no estoy loca, no estoy haciendo show, solo estoy enferma”.

Según Daniela, se trata de una bacteria que contrajo en Valledupar mientras se encontraba trabajando con Omar Geles y haciendo promoción de su objetivo musical.

Publicidad

Cuando viajo a Bogotá aparecieron los primeros síntomas de dicha infección bacteriana que, efectivamente, luego de varios exámenes clínicos se confirmó.

A Dany le diagnosticaron helicobácter pylori, una bacteria que infecta el estómago y que, además, también le afectó sus riñones.

La intérprete también añadió que desde que permanece en ese estado nadie la ha llamado, ni para preguntarle en que podrían ayudarla.

Por eso hace un llamado a través de redes sociales para que la ayuden, ya sea con el dinero para pagar un médico y dar con la solución a sus problemas de salud o un especialista que quiera hacerle el procedimiento gratis. Asimismo, pidió que oren por ella para que sane y pueda pronto volver a cantar.