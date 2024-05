Video: 15 personas resultaron heridas tras volcamiento de bus en Soacha

Envideo quedó captado el momento en el que un bus se accidentó en una vía del municipio de Soacha, específicamente en el barrio Villa Sandra. De acuerdo con testigos, el conductor perdió el control del vehículo luego de intentar subir una loma.

En el metraje, captado desde diferentes ángulos por los ciudadanos, se puede ver el bus volcado en la vía, una calle que no estaba pavimentada y que era bastante empinada, la cual seguramente no estaba apta para ser transitada por un vehículo con esas dimensiones y peso.

Una de las cosas que llamó la atención fue que el bus quedó a escasos metros de una vivienda familiar, mostrando la magnitud que pudo haber tenido el accidente. De acuerdo con testigos, al menos 15 personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por los mismos vecinos del sector, los cuales tuvieron que sacarlos del vehículo por la ventana. Algunos fueron llevados a centros asistenciales.

Una de las personas que presenció lo ocurrido habló en exclusiva con Blu Radio y comentó el accidente, además de dar su opinión sobre el estado de las vías, el municipio: “Acá no hay más vías de acceso. Es la única que presentamos hasta el momento, no hay más porque las otras vías están totalmente dañadas. Otro de los conductores, compañeros de ellos, se fue a meter, por otro lado, y también quedó enterrado y no ha podido salir. En este momento hay dos carros con accidente”.

Publicidad

El testigo indicó que además de lo ocurrido con el volcamiento del vehículo, otro bus, intentando librarse del accidente, subió por otra de las empinadas calles en mal estado y terminó enterrado en el barro, lo que abre el debate sobre el mantenimiento de las vías en el municipio.

#Colombia | Grave accidente en Soacha, se volcó un bus que al parecer no logró subir por la mala condición de la vía, reportan 15 personas heridas y una vivienda afectada.



Ampliación en https://t.co/l1e7QwzG8J pic.twitter.com/nFE4gj8Mq7 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) May 6, 2024

Te puede interesar: Hombre que noqueó a otro en Bogotá revela lo que en realidad pasó