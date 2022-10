VIDEO: joven fue arrastrada por un taxista luego de que ella le reclamara el valor de la carrera

En cámaras de seguridad quedó registrado los momentos de terror que vivió una joven de 20 años en la ciudad de Cartagena luego de ser arrastrada por un taxista luego de reclamarle el valor de una carrera.

La mujer se llama Melissa Iriarte y a Noticias Caracol contó que se dirigía a realizar sus prácticas profesionales por lo que decidió tomar un taxi, pero cuando llegó a su destino y luego de pagarle, el conductor se negó a devolverle el dinero que le sobraba.

Publicidad

"Yo cuando veo que se va a ir sin devolverme el valor que me corresponde me alarmo y meto una mano para detenerlo. En esas él sigue diciendo que no me lo va a devolver y comenzamos a forcejear. Él simplemente arrancó sin tenerme en cuenta y sin importarle nada", dijo la estudiante de medicina.

Luego de este accidente, la joven tuvo que ser llevada a un centro médico para tratar sus heridas. Allí se le dijo que había sufrido lesiones en su pierna. Además ella manifestó sentir mucho dolor en su cadera y su rodilla derecha.

Por el momento no se conoce la identidad del chofer, pero gracias a la cámara de seguridad que grabó el momento quedó registrada la placa del vehículo.

Sobre este caso, el presidente del sindicato de taxistas de Cartagena, Frank Sánchez, rechazó la actitud del conductor y pidió a los trabajadores brindar un servicio de calidad: "A que sigan trabajando, a que sigan prestando un buen servicio con tarifas justas a nuestros clientes y usuarios a nivel local, nacional e internacional".

Publicidad

Sobre este hecho, varios internautas se han pronunciado: "Cárcel a ese desgraciado 😡 es un atentado contra la vida de esa muchacha 🥺", "Ni mala idea sería que a los taxis se les pagará por plataforma y se libere el dinero al llegar al destino, se obtienen datos del conductor y vehículo e igualmente del pasajero, ya que estamos en plena era digital", "Mucho malpa%$&, esperemos lo despidan y no pueda jamás prestar un servicio publico y unos buenos meses de cárcel".

Publicidad

Te puede interesar: Dulces caseros para Halloween