Video: jóvenes con uniforme de colegio roban celulares en Bogotá

Un indignante caso de 'raponeo' tiene consternados a los habitantes del barrio Timiza en la localidad de Kennedy , luego de viralizarse el video de unas cámaras de seguridad que evidencian el momento en el que un grupo de jóvenes, que aparentemente son estudiantes de colegio, asaltan a dos menores de edad que se encontraban viendo sus celulares al frente de su casa.

El padre de una de las víctimas del robo, quien se identificó como Mauricio, indicó que: “El raponazo fue detrás del colegio Mundo Nuevo hacia el lado del Hospital de Kennedy. Allí se encontraban las niñas revisando su teléfono frente a la puerta de la casa, cuando un grupo de estudiantes, de muchachos con uniformes de colegio, se le acercaron y le jalaron el teléfono”.

Luego de hurtar descaradamente el dispositivo móvil, los 5 jóvenes corrieron huyendo del lugar, metiéndose entre cuadras hasta llegar al parecer al parque Timiza, donde finalmente cogieron otro rumbo y su rastro se perdió.

De acuerdo con el padre de la víctima, al acudir a la Policía no recibieron la ayuda necesaria ante el delito cometido por estos presuntos estudiantes: “Nosotros anoche mismo fuimos al CAI de la localidad, pero me dicen que ya esa denuncia no la reciben ahí, sino que hay que ir a la fiscalía. Los videos que tenemos, los de los videos de la cuadra, se les dejaron allá en el CAI”.

Según las declaraciones de Mauricio, los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá , le dijeron que les pasara el video para compartirlo en grupos y así poder recolectar alguna información, pero que no tomaron ninguna acción al respecto.

La comunidad sigue indignada por las imágenes captadas por las cámaras y le piden a las autoridades incrementar la presencia de efectivos policiales y tomar acciones concretas en contra de los delincuentes.

