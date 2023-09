Video: ladrón que había sido capturado por la comunidad se le escapa a policía 'en sus narices'

Viral se volvió un video que está rondando por las distintas redes sociales donde se ve cómo un ladrón logra escapar de las manos de un policía mientras esperaban la llegada de la patrulla para presentar una denuncia por hurto.

La inseguridad en las principales ciudades del país está cada vez peor y con el pasar de los días es más frecuente que se presenten hechos relacionados con actos delictivos. Muchas personas son conscientes de que pueden ser asaltados en las calles, en el transporte público e incluso a las puertas de sus hogares, es por esto que muchos optan por tomar la justicia en sus propias manos, lo que en ocasiones desencadena en la comisión de actos delictivos. Sin embargo, otros optan por entregar a los delincuentes a la Policía y confiando en que las autoridades tomarán las medidas pertinentes.

En esta oportunidad el hecho se registró en la estación San José del tranvía de Medellín, donde un hombre fue capturado con la colaboración de la comunidad tras perpetrar un robo. Posteriormente, el individuo fue entregado a las autoridades, quienes aguardaban la llegada de la patrulla en la salida de la estación.

Sin embargo, cuando menos lo esperaban, el ladrón salió a correr. ¡Ay, se va a volar! se oye decir a una de las personas que está presenciando la escena, y en efecto el sujeto se escapó ante la mirada de la comunidad y de dos uniformados, uno de ellos intentó ir tras de él, pero el pillo fue más astuto.

El video fue grabado por la víctima quien decidió subirlo a redes sociales con tal impacto que generó una ola de indignación entre los usuarios por haberle permitido escapar. Muchos comentan que el ladrón debería haber estado esposado para evitar este desenlace.

Estos son algunos de los comentarios de los internautas "Tiene más reflejos un gato de porcelana que ese policía", "Y si se lo iban a llevar ¿por qué no lo esposaron de una vez? A mi me huele a complicidad de ese par de focas de verde. Ella ni siquiera hizo el intento de correr", "pero que mala acción de la policía si es un sospechoso debería de estar esposado por lo menos pero no y la compañera hay como si nada . Falta de preparación creo".

Esta rata me iba a robar en la estación San José del tranvía… estábamos esperando la patrulla para poner el denuncio y se alcanzó a volar… pilas que anda suelto pic.twitter.com/73HAWizyk5 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 24, 2023

Según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la capital antioqueña en lo que va del 2023 se han registrado 12,660 casos de robo, lo que implica que alrededor de 113 personas son víctimas de ladrones diariamente. Esto representa un incremento del 9% en comparación con el mismo período del año anterior.

Los robos a personas, establecimientos y vehículos encabezan la lista de modalidades delictivas, incluyendo el raponazo, el halado y las amenazas con armas de fuego.

