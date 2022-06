Tremendo susto se llevaron un grupo de personas en Cuernavaca, México, cuando el puente por el que cruzaban se vino cuesta abajo inesperadamente por el exceso de peso, según dijo el señor Enrique Clement Gallardo, coordinador estatal de Protección Civil del Estado.

El hecho ocurrió exactamente en el Parque Porfirio Díaz de la Barranca de Amanalco, donde se estaba realizando la inauguración de la plataforma colgante, con la presencia del alcalde, su esposa y otra serie de invitados, de los cuales, infortunadamente, 25 resultaron heridos.

"Es una imprudencia de quien empezó a saltar, no resistió el peso y nos caímos cerca de 20 personas, algunos tienen lesiones de fracturas, otros golpes, afortunadamente hasta este momento no hay un lesionado de gravedad" indicó el alcalde quien junto a su esposa fueron trasladados a un hospital para ser atendidos.

"No resistieron los tirantes, no sabemos si fue sobrepasado el peso o finalmente fue una deficiencia en la parte estructural y definitivamente no había sido suficientemente restaurado, tiene que hacerse una investigación a fondo", expresó el hombre operario de Protección Civil.

En video quedó registrado el momento exacto en el que mientras el grupo de personas camina sobre el puente, este se desploma y generan pánico entre todos los presentes.

"Es un área donde hay mucha piedra que desafortunadamente fue lo que más causó lesiones a los funcionarios presentes. Dos personas tienen lesiones de alta prioridad, algunas más fueron sacadas en camillas y otras más salieron por su propio pie con lesiones menores", explicó el funcionario.

Por suerte el incidente no pasó a mayores, no obstante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos informó que abrirá una investigación para determinar cuál fue exactamente la causa del colapso del puente, que si bien, se encontraba en una zona que había sido remodelada en septiembre de 2021.