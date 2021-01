Barry Myrick, el hombre que prefirió ir a la cárcel que devolver su mascota al dueño anterior

Un hombre llamado Barry Myrick tomó la valiente decisión de ir a la cárcel en vez de devolver su perra al antiguo dueño.

Barry trabajó en una empresa que se encargaba de controlar plagas y su mascota tenía la labor de olfatear y hallar a las chinches en las casas y centros comerciales.

Con el pasar de los años la perra y el hombre se convirtieron en grandes amigos, pues incluso vivían juntos y la compañía pagaba los gastos médicos y la alimentación de la peluda compañera.

No obstante, en marzo del año 2020 Myrick fue expulsado de la empresa y una de sus obligaciones era devolver a su amada pitbull.

Pero el amor de Barry hacia su mascota superó los límites y decidió devolver a la empresa las tarjetas de crédito y el equipo con el que trabajaba, menos a la perra.

La negativa rotunda del sujeto acabó con la paciencia de la empresa que inició un proceso legal para quitarle la perra por las buenas o por las malas.

Barry fue llevado preso a la cárcel por esta decisión. No obstante, luego de 15 horas fue dejado en libertad y tras su salida contó: “Pasé 15 horas en la cárcel. No le deseo eso ni a mi peor enemigo. Las historias que escuché eran irreales: alguien golpeó a su padrastro con un bate de béisbol. No podía decirle a nadie que estaba allí por un perro”.

Por fortuna su abogado le ayudó a ganar la demanda contra la empresa argumentando que él fue el responsable del cuidado de la perra.