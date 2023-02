Carta de desamor de una niña de 7 años desata polémica: "Me perdiste"

Una particular carta de 'San Valentín' se viralizó en redes sociales evidenciando la radical decisión de una niña de 7 años hacia el niño que no le 'para bolas'.

Se trata de un escrito al que internautas llaman 'carta de desamor' debido a que la autora expresa su descontento hacia el chico que la ignora; además, le asegura que ya no le hará más caso, debido a que presuntamente él la ignora.

La carta se dio a conocer a través de una cuenta en Twitter en la que un usuario asegura que su primita de 7 años le escribió la nota "al chico que no le hace caso". En el escrito la niña se dirige a alguien llamado Miguel y a quien le expresa que: "Espero que estés muy bien sin mí", además le dice que le gustaría "que me valores".

Y en una seria advertencia señala: "He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas", insinuando que no estaría más atenta hacia él y que no le prestará más atención.

Además anticipa que el niño se arrepentiría y la buscaría peor que ahí será su momento de ignorarlo: "Ya vendrás llorando y yo no te haré caso".

Por último la niña reflexiona que: "Una princesa no pierde la corazona por un plebello" y antes de dar fin a su escrito le sentencia: "Me perdiste".

Esta carta, supuestamente escrita por una niña, despertó infinidad de comentarios en redes sociales con opiniones a favor y en contra de las frases que plasma la menor de edad; pues algunos consideran que es "demasiado tierna, inocente e ingenua", asegurando que se trata de "una inocente carta que no tiene nada de malo" y que "refleja los sentimientos de una niña".

Por otro lado, otros internautas consideran que no debe ser el escrito de una niña y que "no es correcto que un menor de edad se exprese de esa manera", además, otros tantos piden "no romantizar que un menor de edad hable como un adulto en temas del amor y desamor".

Entre tanto, aún se desconoce si el escrito efectivamente fue realizado por una niña o si tal vez el usuario que lo publicó creó la historia para viralizarse.

Esta es la carta de desamor de la niña de 7 años

mi prima de 7 años le ha escrito esta joya por San Valentín al chico que no le hace caso pic.twitter.com/U9kID86x8F — 𝐌𝐚𝐧𝐮 (@ManuDiebe) February 13, 2021

