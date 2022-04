El sueño de muchas personas es poder comprar una casa nueva y comenzar un nuevo camino allí, ya sea solo o en familia, eso fue lo que le sucedió a un hombre quien se sintió realizado cuando compró una casa, pero tiempo después se dio cuenta que algo extraño había sucedido allí.

La historia se viralizó por medio de la red social de Twitter , cuando el protagonista compartió con sus seguidores lo que le había sucedido. Varios internautas compartieron la imagen que decía: "Decidí sacar la alfombra y dejar el piso de madera... No, No, No, No".

Allí se podía ver una habitación muy iluminada, la cual tenía pisos de madera, pero lo que más llama la atención fue que en suelo hay un símbolo satánico. Se trata de un pentáculo, una estrella que tiene cinco puntas invertidas y tiene un círculo a su alrededor.

La publicación que más repercusión tuvo fue la del usuario llamado @kohantoys, quien logró rápidamente más de 186 mil "me gusta", más de 1800 tuits citados y 7900 retuits.

Otra publicación se viralizó y fue la de la joven llamada @levhita en Twitter y allí ella escribió: "Acabas de comprar una casa, quitas la alfombra vieja y encuentras esto ¿Qué haces?", tuit que genero miles de comentarios como: "Una lijadita para desbastar y una pulida", "Vendo tours por las noches, con eso me pago unas vacaciones", "Analizar con un líquido reactivo a sangre... Si no hay sangre no se hizo ningún ritual de importancia y nomás es lijar y barnizar chido", y muchos más.

Decidi sacar la alfombra y dejar el piso de maderNO NO NO NO pic.twitter.com/Ewspw9dlye — Kohan (@kohantoys) April 20, 2022