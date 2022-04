Durante la audiencia que se realizaba este viernes, 22 de abril, ante el juzgado 55 penal del circuito de Bogotá, Yhonier Leal sorprendió al decir que se retractaba de haber aceptado los cargos por el crimen de su mamá, Marleny Hernández, y de su hermano, Mauricio Leal.

"Señora juez, quiero decirle que definitivamente no acepto los cargos, no acepto absolutamente nada. (…) Ahora estoy más claro y consciente y puedo asegurar que he actuado bajo presión. El día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo porque como lo he dicho en varias ocasiones: soy inocente", confesó.

Publicidad

Y agregó: “Mis amigos y personas cercanas pueden dar fe de que soy una persona intachable. Señora juez, hoy, gracias a Dios y a tantas oraciones que hemos hecho con mi familia, ahora puedo decir que tengo una gran abogada, la doctora Ana Yulieth Velásquez. Sin ningún tipo de recurso económico, ella ha decidido ser mi defensa en este momento”, añadió Yhonier.

Además, indicó que fue víctima de la presión mediática, y que esto le causó un "daño enorme".

Publicidad

“No había pasado una hora y los medios ya tenían claro que debían decir de mí. El tema mediático es tan terrible, genera un daño enorme para mí y mi familia”, dijo.

El preacuerdo con la Fiscalía rechazado por Leal, estaba contemplando una pena de 27 años de cárcel y no de 50, como se pensaba inicialmente y una multa de 200 salarios mínimos mensuales vigentes.

Publicidad

Leal fue imputado con los delitos de homicidio, en concurso homogéneo y sucesivo, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.