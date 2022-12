Con un manual hecho a mano, esta joven le enseñó a su abuela a usar WHATSAPP

Son muchos los beneficios y los contras de la tecnología, pero cuando se trata de acercar a los familiares que están lejos de sus seres queridos es un muy buen aliado.

A una joven usuaria de Twitter le ayudó mucho para estar en contacto con su abuelita que se iba de viaje, y aunque su abuela no sabe mucho de celulares se la ingenió para solucionar el problema.



Publicidad

Te puede interesar: Viral VENGANZA de abuela con su nieto por olvidar su cumpleaños .

Con un divertido e innovador manual, la usuaria denominada @melicorbetto le explicó pasó a pasó a la señora cómo enviar audios en WhatsApp.

“Le hice una guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender”, dijo Meli.

Publicidad

Una nieta ejemplar pic.twitter.com/8DhnzPrz6p — Qué tal esto (@CorreDile) February 5, 2018

Publicidad

Su mensaje no tardó en viralizarse. Fue compartido por más de 3 mil usuarios y comentado por las de 400.

Publicidad