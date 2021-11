Conductor del SITP renunció a su trabajo por "maltrato" y el video se volvió viral

Jesús es el protagonista de esta historia quien decidió mostrar la complicada situación que vive a diario en el SITP y que lo llevó a tomar la decisión de renunciar en medio de una ruta que estaba realizando.

El conductor paró su vehículo, bajó a todos los pasajeros y luego llamó a la empresa para avisarles que fueran a buscar el bus. En el video que se viralizó el hombre dice que no aguanta "más humillaciones ni maltrato".

En una parte de las imágenes escuchamos decir al hombre: “Les quiero decir que hasta hoy voy con ustedes, ya no me aguanto más y no tengo porque aguantar humillaciones ni maltrato de nadie, y mucho menos tener que trabajar casi nueve horas seguidas, sin que le den a uno tiempo ni descanso...”.

Jesús denunció que por parte de la compañía no hay apoyo ni comprensión, es por esto que tomó esta decisión de renunciar.

En otra parte del video el conductor dijo: “Madrugue a camellar y solo porque pido que no tengo descanso, que me colaboren (…) y no recibo apoyo ni comprensión de parte de las personas encargadas y pues no camello más, ya les dije que vinieran a buscar la Z154077...".

Muy indignado el hombre asegura que se cansó de luchar: “No voy a seguir en la empresa, me siento indispuesto, yo soy una persona guerrera y ya no me aguanto más maltrato. Me metí al sindicato para hacer valer mis derechos, pero no quiero luchar más".

Jesús también explica que está muy agradecido con la compañía: "amo mi empresa, Consorcio Expreses me ha dado mucho, pero las tima esos dirigentes, que por más que uno les pide que tengan consideración, les da lo mismo”.

Por su parte, Transmilenio aseguró que los horarios de los trabajadores son controlados con regularidad y son de 7.5 u 8 horas al día.