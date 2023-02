Cumpleaños termina en tragedia: se le incrustó un objeto en el ojo por empujarla contra el pastel

La celebración de cumpleaños es uno de los festejos más tradicionales en el mundo, a pesar de que para cada cultura puede ser diferente, conmemorar un año más de vida es una costumbre que para muchos es una de las más importantes, por lo que suele asociarse a regalos y días especiales. Sin embargo, no todas las veces sale como se espera, incluso puede llegar a convertirse en una fecha amarga y poco memorable.

Ese fue el caso de una joven de tan solo 25 años, la cual tuvo que ser hospitalizada de urgencias luego de que resultara con un palo de madera clavado en el ojo, ya que el objeto se encontraba escondido dentro de su pastel de cumpleaños.

De acuerdo a la información suministrada por la hermana de la joven, los hechos tuvieron lugar el 22 de enero, cuando se encontraban celebrando el cumpleaños de la persona afectada. Los amigos de la mujer decidieron gastarle una broma que es muy común en estos festejos, querían empujarle la cabeza contra el pastel para untarla, pero jamás pensaron que el postre tendría ese objeto en su interior.

Según su hermana, “Fueron segundos. Mi hermana sentía dolor sin saber qué había pasado. Pensó que era lustre en los ojos. Luego nos dimos cuenta”, aclarando que en su familia no acostumbran a hacer ese tipo de bromas.

Así mismo afirmó que: “Ella no perdió el ojito, nada más está un poco delicada. Daño cerebral no tiene, gracias a Dios. Hay que esperar a que avance la recuperación. Todavía no hay nada certero. Hay que esperar y dar tiempo”.

Algunos especialistas al conocer el caso, recomendaron evitar este tipo de actos o "bromas", ya que los productos de repostería como los porqués de cumpleaños suelen tener diferentes elementos en su exterior e interior, que pueden ocasionar lesiones como la que sufrió la joven e incluso en casos drásticos y desafortunadas podrían ser heridas bastante graves.

