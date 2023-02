Video: aparece otra víctima de hombre que torturó a mujer durante 18 días; ya lo había denunciado

Hace algunos días se dio a conocer el caso de una mujer que fue torturada por un hombre durante 18 días, al parecer, este era su novio y lo había conocido por medio de las redes sociales.

El hombre, quien se encuentra con medida de aseguramiento, fue identificado como José Antonio Barba Riaño, y sobre este caso se dice que convenció a la mujer de viajar desde Neiva hasta la ciudad de Bogotá para encerrarla en una casa ubicada en el barrio las Cruces la localidad Santa Fe y maltratarla durante varios días.

En ese caso, la mujer logró escaparse luego de un descuido del hombre y dar aviso a las autoridades sobre lo que había sucedido.

La mujer fue trasladada a Medicina Legal donde se determinó que sufrió lesiones en la cabeza, cara, piernas, brazos y costillas, por lo que recibió una incapacidad provisional de 45 días.

El hombre fue judicializado y juzgado bajo el delito de tentativa de feminicidio. En la audiencia, José Antonio Barba Riaño no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Sin embargo, el juez que lleva a cargo este caso le dictó en su contra una medida de aseguramiento, por lo que deberá permanecer en la cárcel mientras se avanza el proceso en su contra.

Ahora, una mujer identificada como Nury Arévalo, habló con Noticias Caracol y aseguró que en el pasado también fue víctima de José Antonio Barba Riaño y contó que ya lo había denunciado ante las autoridades competentes por maltrato intrafamiliar pero no ocurrió nada.

"Nosotros nos conocíamos montando bicicleta, él me invitó a la casa y luego ya nos convertimos en novios y ya empezó con las agresividades, las groserías. Siempre me daba puños en la nariz, después me pagaba en los ojos, me daba puños", aseguró Nury Arévalo.

Asimismo, dijo que le gustaría reunirse con la víctima de Neiva para que juntas puedan poner una denuncia contra José Antonio Barba Riaño y que el caso no quede en la impunidad.

