Denunció a una mujer que la criticó por llevar a su perrito alzado a una pizzería

Una joven se hizo viral tras denunciar a una mujer por medio de redes luego que la criticara por entrar a una pizzería con su perrito en brazos.

De acuerdo con la joven, ella ingresó muy tranquila al establecimiento de comidas rápidas junto con su madre y su cachorrito de meses a quien tenía en sus brazos, luego de haber ido al parque a jugar fútbol.

Sin embargo, a una clienta le molestó y hasta la trató de irresponsable por haber entrado al animal cargado y haberse sentado en una de las mesas con él.

"Bueno, lo que sucedió es que yo traía a mi perrito cargado y pasó una señora con su hijo y alcanzo a escuchar que le dice: ' No vayas a querer agarrar al perro y voltear a ver la chica porque cómo se le ocurre traer al perro cargado", dijo la joven.

Por lo que la joven se sintió bastante incómoda y aunque dijo no haber dicho nada por respeto a las personas que estaban comiendo, si denunció a través de sus redes sociales.

"La verdad me saqué muchísimo de onda con el comentario de la señora... si traigo o no a mi perro cargado es mi problema, yo no tengo la culpa de que yo trate mejor a mi perro que usted a su hija y que mi perro sea más limpio que usted", agregó.

Tras la publicación de la joven, cientos de personas la apoyaron, pues dijeron que no entienden porque existen personas que critican a otras por algo tan simple, ya que nunca le pasó el perro por la comida ni le hizo algo malo el animal.