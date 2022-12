Se llevó de rumba a su hijo y luego denunció que lo 'secuestraron'

La familia aseguró que personal de dicho establecimiento tomó a su hijo y lo llevó a una habitación donde se encontraban otros veinte menores de edad. La madre del supuesto secuestrado describió la angustia a la hora de recibir la llamada de su esposo para contarle la noticia. "Supe como a las 2:00 am, solo me alcanzó a dar la dirección, me hablaba raro", dijo.

El principal testigo comentó que de un momento a otro no vio a su hijo y que sintió que le ‘echaron algo', porque empezó a sentirse muy mal.

En la denuncia, los padres del menor también aseguraron que les pidieron $50.000 para devolverlo a casa horas después.

Las autoridades hicieron un llamado a dar un buen ejemplo a sus hijos, y a la vez anunciaron medidas de investigación a los padres para determinar las condiciones en las que se encuentra el menor. Descartan que haya sido un secuestro e investigan al padre del joven.