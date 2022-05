El drama de una actriz para adultos: se le explotó una 'bubi' y la reemplazó con una bolsa de harina

Sophie Anderson es una actriz para adultos que tiene 33 años, cuatro hijos y vive en Gales, Gran Bretaña. Hace más de 10 años se dedica a la industria junto a su esposo Damián.

La mujer se ha vuelto famosa debido al gran tamaño de sus pechos, sin embargo, hace poco ella comentó que vive un gran drama, ya que uno de sus implantes se le explotó mientras se duchaba, por lo que necesita reunir unos 40.000 dólares para la reconstrucción.

Como Sophie no puede dejar de trabajar y debe reunir el dinero, se vio obligada a improvisar una solución en sus pechos.

La actriz de contenidos para adultos decidió crear un implante con una bolsa de harina y bolsas de plástico para ayudar a mejorar el aspecto de su seno.

La mujer habló con The Mirror y allí dijo: "Me he sentido terrible, Damián es lo único que me ha mantenido en pie. Hizo un implante falso para mí usando una bolsa de harina solo para mejorar la apariencia, pero ahora me compró uno temporal adecuado en Amazon".

"Es mi trabajo y es lo que paga las cuentas. Cuando explotó mi implante, estaba preocupada por mi vida, pero tengo una familia que mantener, así que también estaba preocupada por mi trabajo", continuó contando.

Así mismo, aprovechó para responderle a las personas que le dicen que se consiga otro trabajo: "La gente puede decir que me consiga otro trabajo, pero ¿por qué debería hacerlo? Me encanta lo que hago. Necesito recuperar mis senos para seguir haciendo lo que hago. He estado en la industria del porno desde que era un adolescente y es competitivo todo el tiempo".