El extraño caso de un bebé que vino al mundo con piel de sobra

Cada vez son más las historias que se dan a conocer sobre bebés que nacen con cierta condición que los hace únicos. Para este caso, se viralizó la historia de un pequeño que vino al mundo con piel de sobra , como si tuviera cinco años.

Corría el año de 1993 en Australia , cuando Debbie dio a luz a su hijo Tomm Tennent, en lo que parecía ser un parto normal y muy esperado por la familia. Sin embargo, tanto médicos como los padres del menor, quedaron aturdidos con la extraña apariencia del bebé.

"Cuando salió, me quedé bastante sorprendido. No pensé que un humano, o un bebé, pudiera verse así (...) De alguna manera discutimos entre nosotros y decidimos que lo que debe ser está destinado a ser y lo hicimos", señaló Geoof Tennent, padre de Tomm, indicando que se harían cargo de él.

Por su parte, Debbie confesó para una entrevista realizada por '60 minutos Australia', en 2003, lo siguiente "Se me subió el corazón a la garganta, pero al mismo tiempo fue encantador levantarlo y abrazarlo".

Tomm Tennent. / Foto: 60 Minutos Australia

Pese a los esfuerzos de sus progenitores por ayudarle, el panorama de Tomm era poco alentador, ya que su caso nunca antes había sido detectado, por lo que los médicos no sabían si su vida corría serio peligro.

Tras más de varios análisis y muestras, los profesionales llegaron a la conclusión que, esta condición, podría llegar a ser igual a la raza de perros Shar Pei, debido a que estos animales también nacen con numerosa piel; afirmando que posiblemente su apariencia se podría normalizar con el paso de los años.

Efectivamente, tal como predijeron los expertos, Tomm a día de hoy luce un aspecto normal como cualquier otra persona, aunque expresó que en su infancia recibió infinidades de burlas, pero no se dejó afectar y salió adelante.

"A mis amigos no les importa realmente cómo me veo. A veces las personas dicen que me veo bien, a veces dicen que me veo muy bien y, a veces, no dicen nada", dijo el pequeño en aquella entrevista cuando tenía 10 años.

Así luce Tomm Tennent en su etapa de adulto. / Foto: 60 Minutos Australia