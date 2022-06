El truco viral de una abuela influencer para no planchar la ropa

Por medio de las redes sociales son muchas las personas que se vuelven famosas por x o y motivo, como el caso de una abuela influencer que se viralizó hace poco gracias a su excelente truco para no planchar la ropa y tenerla perfecta siempre.

La mujer llamada Babs, más conocida en la red social de Instagram como @brunchwithbab, le contó a sus más de 900 mil seguidores lo que ella hace cuando necesita planchar sus prendas.

La mujer coloca cuatro o cinco cubos de hielo en la lavadora y deja que la máquina haga su magia.

Babs dice: "¿Te gusta planchar en un hermoso día soleado? A mí tampoco. Prueba con cubitos de hielo en su lugar... Funciona muy bien en algodón. Otra opción es tirar un trapo húmedo".

Allí se ve que la influencer toma uno de sus vestidos de flores y lo pone en la lavadora, luego mete algunos cubos de hielo y la pone en funcionamiento. Ella espera tan solo 15 minutos y el resultado es genial.

Como era de esperarse, su publicación cuenta con más de 50 mil me gusta y miles de comentarios de sus seguidores en todo el mundo, como por ejemplo: "¡Me encanta! y de donde es ese vestido?? ¡Hermoso! ✨", "¡O puede comprar un spray antiarrugas suave! ¡Hace años que no plancho!", "¡Usa siempre un paño húmedo pero también me encanta esta idea!", "¡Me encanta esto! Tengo una configuración de vapor en mi secadora y, a veces, también la uso;)", y muchos más.

Así mismo, dentro de su cuenta en Instagram, la mujer se graba preparando diferentes recetas de comida y comparte fotos y videos junto a familiares y amigos.