En video quedó registrado el accidente de una bailarina; cayó de cabeza durante una presentación

Una joven bailarina sufrió un grave accidente mientras estaba realizando una presentación con un compañero.

Este momento quedó grabado gracias a algunos asistentes que estaban cerca viendo el espectáculo. Al parecer la pareja estaba realizando el baile en un centro comercial, ella estaba usando un vestido sexy de color amarillo y él, un traje negro con camisa amarilla, preparados para mover el cuerpo con el ritmo de la salsa.

En un momento de la coreografía la joven bailarina comenzó a hacer algunas piruetas y su compañero no la alcanzó a agarrar bien y ella terminó cayendo sobre su cabeza con todo el peso del cuerpo.

Ante esta situación, los espectadores gritaron y quedaron asombrados, mientras que la joven se levantó algo aturdida por lo que había pasado y se tocaba su cabeza. Su compañero paró el show y la tomó de las manos preguntándole si se encontraba bien.

Al principio la bailarina se intentó reír de la situación, pero parece ser que el dolor era bastante fuerte y no podía continuar.

Pasados algunos segundos, varias personas que estaban en el público se le acercaron para averiguar si la joven necesitaba ir a un centro médico y justo en ese momento se cortó el video.

La filmación fue compartida en una cuenta de TikTok y allí varios internautas han opinado que realizar este tipo de bailes siempre van a tener un riesgo para las personas que lo hacen y si no están bien preparadas puede llegar a ser fatal.

"El sabe que es culpa de él acá y en cualquier parte del mundo", "Desde el principio se veía que las cosas no andaban bien", "desde que estaba parada en los hombros de él se veía que les faltaba técnica y no estaban 100% listos", "espero se encuentre bien", "No debió haberla parado de esa manera sin revisarla primero", son algunas de las opiniones de los usuarios de TikTok.

