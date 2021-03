¿Eso eres tú?: padre hizo que su hija se disculpara públicamente por hacer 'twerking' en TikTok

Un padre muy molesto con su hija por subir videos mostrando y moviendo las nalgas en TikTok hizo que se disculpara públicamente con su familia, pues no es la manera en la que se le ha educado.

En la grabación aparece la joven de espaldas mientras hace ‘twerking’, un atrevido baile que se ha vuelto muy popular en redes sociales, especialmente entre el género femenino.

Al padre de la joven le pareció denigrante ver a su hija hacer eso por lo que la obligó a disculparse en un video. Según él, había puesto en vergüenza a toda su familia.

“Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que… he estado subiendo, en los que me denigro. Esto lo hago con toda vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron” dijo la joven.

En la grabación también interviene el hombre y le hace varias preguntas: “¿Por qué haces ese tipo de cosas?, ¿eso eres tú?, ¿esos videos te representan en algo? “, a lo que la joven respondió a todo con un no.

Finalmente, el padre recalca algunas cosas buenas de la joven, dijo que su hija es una niña de casa, una niña que estudia y va bien en la escuela. Por lo tanto no tenía razones para estar enseñando las nalgas.

También le aclaró a su hija que este tipo de cosas, según él, no lo hacen mujeres decentes: “Las nalgas las enseñan las putas, hija“.