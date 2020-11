“Estoy harto de ustedes”: Graban nuevo caso de xenofobia contra un venezolano en Perú

“Tengo ganas de pegarte hi$#%&”, fue la frase que replicó un hombre hacia un venezolano que se encontraba trabajando con la empresa ‘Rappi’.

El hecho se registró en Lima, Perú y miles de internautas que vieron el video están enfurecidos con este sujeto.

El momento quedó grabado en video y se puede ver la reacción del molesto hombre cuando se da cuenta que el pedido fue llevado por un domiciliario de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con el diario local La República , el trabajador fue identificado como Junior Ramírez, de 23 años.

El cliente empieza a decir: “Yo no voy a recibir esta mi#! Rota”, a lo que Junior responde: “Simplemente no lo reciba. Voy a mandar a cancelar el pedido, no sé realmente qué irá a hacer soporte, si le devolverá el dinero en cuestión de 15 o 20 días”.

A partir de ahí, el agresor comienza a insultarlo con groserías e incluso lo amenaza con pegarle.

“¿Por qué eres tan idiota para transportar las cosas?”, divulga el hombre que posteriormente señala:

“Tú eres gue$#%, estoy harto de ustedes, tengo ganas de pegarte $#%&, me cag$#% el almuerzo. ¿No entiendes? Habla, imbécil. ¿Tienes algún problema? ¿Quiere que te mande un combo a tu $#%o país? Respóndeme, estoy molesto, respóndeme hijo de p$%#, dime algo”.

La Republica consiguió entrevistar a la víctima quien afirmó:

“Cuando llegué, empecé armando mi protocolo de bioseguridad y -cuando voy a sacar el pedido para colocarlo sobre la banca- resulta que venía vencido por una esquina debido a la humedad, porque la bolsita de cartón es biodegradable”.

Indignante. Un joven venezolano que trabaja en “Rappi” recibió esta clase de insultos, luego que el destinatario se percató de que estaba rota la bolsa que contenía la comida que había solicitado. Ocurrió en Perú #17nov pic.twitter.com/RYDEtIH2bX — Sergio Novelli (@SergioNovelli) November 18, 2020

Ramírez concluye diciendo: “Cuando yo lo levanto se sale el frasco por un costado, no se rompió nada, lo único que se salió fue el refresco. Entonces yo le digo al conserje que llame al señor para que baje, porque el cliente dijo que lo deje en recepción, pero yo quería explicarle la situación”.