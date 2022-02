FOTO: mujer recogió a su hijo con diminuto vestido y provocó el enojo de padres de otros niños

Vanesa medina, una modelo profesional y fisicoculturista que ganó el premio a ‘Miss Fitness’ en Bolivia desató la indignación de algunos padres luego de ir a recoger a su hijo al colegio con un diminuto vestido.

La mujer es famosa por subir contenido a sus redes sociales en ropa interior, trajes de baño y ropa deportiva, razón por la que ha sido fuertemente criticada por los padres de otros niños en el establecimiento educativo.

El último episodio avivó la furia de más de un padre de familia, pues fue a recoger a su hijo de 10 años en su primer día de clases y se vistió con un conjunto rosado ajustado y con la espalda totalmente descubierta.

Además, la situación ha causado una ola de comentarios en redes sociales con opiniones encontradas, ya que algunos usuarios opinan que no es la forma adecuada de presentarse frente a otros niños, otros la defienden a capa y espada.

“Ella se puede vestir como les da la gana, en otros lugares, no para ir a recoger a su hijo”, “vestimenta muy poco apropiada”, “no le veo nada de malo”, “las mujeres pueden vestirse como quieran”, "los niños no ven eso con maldad, son los ojos de las mujeres que se quedan ciegas de envidia”, escribió un hombre que obtuvo casi 400 likes en su comentario.

“Esta señora debería demandar a la persona que la filmó porque no respetaron su privacidad ni la de su niño ahora todo mundo sabe quien es y donde estudia el pequeño, que les importa como se vista o no me parece una falta de respeto tomar fotos sin autorización de la persona”, agregó otra persona en Twitter.

Ante la situación, Sarah Medina, la hermana de la modelo, decidió salir a defenderla. Ella le respondió a la mujer que publicó y viralizó la foto Vanesa.

“Por qué envidias a mi hermana? ¿Por qué envidiar a una mujer hermosa ¿Por qué tenés tanta maldad? (…) ¿Sabías que la ropa no te hace mejor o peor persona?”, dijo Sarah Medina.

Mientras tanto, la modelo agradeció a través de las redes sociales a sus seguidores, amigos y familiares todo el apoyo recibido.

