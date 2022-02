Explosivas declaraciones aseguran que Teófilo Gutiérrez fue vetado para jugar con Colombia

Con el fin de romper esa sequía goleadora de la Selección Colombia rumbo a Catar 2022 , uno de los jugadores más solicitados por la afición era Teófilo Gutiérrez , quien salió campeón con el Deportivo Cali en la última edición de la Liga BetPlay.

La reconocida actuación del barranquillero, a lo largo del campeonato colombiano con el conjunto azucarero, hizo que Reinaldo Rueda lo considerara como una opción viable; sin embargo, por un motivo ajeno, tuvo que sacarlo de sus planes.

Según una fuente cercana a la Selección, varios jugadores que sí estaban convocados, le solicitaron al DT Rueda que no llamara al exdelantero del Junior por ningún motivo y, de esta manera, evitar que hiciera parte de concentraciones, entrenamientos y/o partidos.

"Profe, no lo queremos y no nos llega bien. No encaja y no nos gusta", fueron las palabras que le dijeron al técnico cafetero, de acuerdo a la persona que le suministró dicha información a JJ Miranda, periodista de Win Sports.

Por tanto, Rueda accedió a la petición de sus futbolistas con la idea de mantener una "mediana armonía" que no perjudicara al plantel ni mucho menos afectara la idea de juego a lo largo de la eliminatoria, a pesar de que no estaba dentro de sus objetivos.

Este nuevo escándalo se da en medio de una crisis que afronta el combinado nacional, luego perder dos partidos clave, contra Perú y Argentina (ambos por 1 a 0), y que lo alejan de toda posibilidad de clasificar al Mundial, a excepción de que ocurra un milagro.