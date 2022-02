Selección Colombia y los jugadores que terminan su sueño de ir a un Mundial

Con el paso de las jornadas 15 y 16 de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo a Catar 2022 , la Selección Colombia quedó expuesta a quedarse sin Mundial tras los malos resultados obtenidos frente a Perú y Argentina por la mínima diferencia.

Ahora, los dirigidos por Reinaldo Rueda -quienes todavía conservan esa última posibilidad de clasificar- ya no dependen de sí mismos, sino que también deberán esperar que ni los peruanos , chilenos y uruguayos obtengan buenos resultados en las últimas fechas que restan.

De ser así, y teniendo en cuenta que la 'Tricolor' le gané a Bolivia , el 24 de marzo en Barranquilla, y a Venezuela de visitante el 29 del mismo mes, podría ir directamente a Catar o posicionarse en la quinta casilla y disputar el repechaje.

Sin embargo, el panorama no es el más alentador , razón por la que varios aficionados cafeteros se preguntan desde ya, a falta de dos partidos, qué jugadores de la Selección Colombia no podrán volver a disputar un Mundial.

Jugadores que terminarían su sueño de ir a un Mundial

Radamel Falcao García Zárate , el goleador histórico de la Selección Colombia, con 35 tantos en 95 partidos, daría un adiós definitivo a sus 35 años.

, el goleador histórico de la Selección Colombia, con 35 tantos en 95 partidos, daría un adiós definitivo a sus 35 años. Juan Guillermo Cuadrado , con 33 años y referente del conjunto cafetero, también se despediría de cualquier posibilidad de volver a participar en el torneo más importante de la FIFA a nivel de selecciones.

, con 33 años y referente del conjunto cafetero, también se despediría de cualquier posibilidad de volver a participar en el torneo más importante de la FIFA a nivel de selecciones. Óscar Murillo , jugador de 33 años que inició su carrera como futbolista en el Deportes Quindío y que actualmente milita en el Pachuca de México, quedaría por fuera de una nueva cita mundialista.

, jugador de 33 años que inició su carrera como futbolista en el Deportes Quindío y que actualmente milita en el Pachuca de México, quedaría por fuera de una nueva cita mundialista. William Tesillo (32), que se ha desempeñado como lateral y se ha ganado la confianza del técnico Rueda por su actuación jugando de central, sería otra de las bajas de la 'Tricolor'.

(32), que se ha desempeñado como lateral y se ha ganado la confianza del técnico Rueda por su actuación jugando de central, sería otra de las bajas de la 'Tricolor'. David Ospina , guardameta que ha cuidado los tres palos de la Selección Colombia desde las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, podría no ir a la próxima Copa del Mundo que se realizará en Canadá - Estados Unidos - México 2026. Para ese entonces, el antioqueño tendría 37 años.

"Se alejó (la clasificación) pero no estamos muertos. Es remoto, no nos podemos engañar. Pero esto no ha terminado y tenemos que responder hasta el final", dijo en conferencia de prensa el DT de la Selección Colombia.