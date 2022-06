Hallazgo monstruoso: Apareció extraña criatura con dos mandíbulas y sin ojos

En las costas de Gabr el-Bint, en la península del Sinaí, en Egipto , fue descubierta una extraña figura que tiene rasgos espeluznantes, pues tiene dos mandíbulas y sin ojos, además de bastantes dientes afilados.

Las fotos se viralizaron en las redes sociales y miles de internautas llegaron a asegurar que "se parece a un orco", la raza malvada de El Señor de los Anillos.

Una mujer llamada Andrea Jud de 39 años, fue quien hizo el hallazgo monstruoso y lo reportó al diario The Mirror.

Ella cuenta que cuando vio la figura se sorprendió demasiado: "No lo toqué, sólo mirarlo me hizo sentir incómoda... Me asustó".

Andrea Jud también contó que la zona en la que fue encontrado llena aún más de misterio el caso, pues estaba 12 metros tierra adentro, fuera del alcance de las olas del mar.

La mujer siguió recordando: "Estaba acampando con un grupo de amigos, habíamos caminado hasta el lugar a lo largo de la costa desde Dahab... Lo vi temprano en la mañana cuando regresaba a pie por la orilla. Parecía realmente muerto: la piel estaba seca, gris oscura y con parches. Tiene una cabeza distintiva, con una boca abierta que muestra dientes afilados".

Además, la mujer describió algunos aspectos particulares que vio, como por ejemplo que tenía una abertura en la parte de atrás de la cabeza, zona en la que podrían estar las branquias: "No pude ver ningún ojo. El cuerpo era largo y curvo, con el extremo apuntando hacia la cabeza, como un caballito de mar".

"Me sorprendió lo grande que era, tal vez la longitud de mi brazo, y la cabeza era más grande que mi puño. Era espantoso de ver y me recordó la realidad de la muerte. Mi impresión inicial fue que se trataba de un ser que sufrió una muerte bastante horrible. No podía descifrar qué tipo de criatura era", aseguró Andrea Jud.

