Hombre hizo zapatos talla 75 para mantener el distanciamiento social

La idea de construir zapatos talla 75 de un zapatero rumano para respetar el distanciamiento social se ha vuelto tendencia en redes.

Publicidad

Muchos lo han tildado de innecesario, loco y exagerado, en cambio otros lo ven como una alternativa y una salida para evitar ampliar los niveles de contagio por coronavirus en el mundo.

La muchos los comentarios que se han generado, pues es algo fuera de lo común.

Publicidad

Pero Grigore Lup decidió romper los limites de su imaginación y crear zapatos gigantes con una buena intención: hacer que las personas se mantengan alejadas.

Publicidad

whatsapp_image_2020-06-05_at_9.48.17_am.jpeg

Grigore Lup // FOTO: Facebook

Publicidad

Te puede interesar: Esposa de Derek Chauvin pidió el divorcio por “ruptura irremediable”

Publicidad

Su creatividad fue aplaudida por los internautas, que no tardaron en elogiarlo por su imaginación.

“Veía a la gente reunida y que no respetaba el distanciamiento social. Asi que me dije: hagamos un zapato para castigarlos o para que tomen conciencia sobre algo que usen para recordarles que deben estar separados”, señaló durante una entrevista con el diario The Telegraph de Inglaterra.

Publicidad

El valor aproximado de los zapatos es de 115 dólares y, de acuerdo con el medio, se necesita un metro cuadrado de cuero para su producción.