Hombre la abordó en Transmilenio para hablar de literatura, pero resultó ser un ladrón

Una joven contó por medio de la red social de Twitter una extraña y aterradora experiencia que vivió a bordo de un Transmilenio cuando un hombre le habló sobre un libro, pero en realidad era un ladrón.

La mujer cuenta que iba leyendo cuando de repente fue abordada por un sujeto quien le preguntó qué estaba leyendo, después de charlar un rato, ella le habló sobre sus gustos y resultó ser una conversación amena y divertida.

Ella cuenta que cuando el hombre llegó a la estación en la que se tenía que bajar, se despidió y en ese momento se dio cuenta de que era un ladrón, pues según cuenta la joven, antes de bajarse le robó el celular a otra pasajera que iba sentada.

En su tuit se lee: "Me acaba de pasar algo demasiado surreal. Un chico en el TM me preguntó qué estaba leyendo y nos pusimos a hablar de lo que nos gustaba leer. Se despidió en su estación y antes de bajarse le rapó el celular a una señora y salió corriendo".

En el mismo trino la mujer expresa que no sabe cómo se salvó de se robada por ese hombre con quien habló durante varios segundos sobre literatura: "Hay muchas hipótesis del por qué me salve: escogida de Dios, cautivé al man, la literatura me salvó".

Me acaba de pasar algo demasiado surreal. Un chico en el TM me preguntó qué estaba leyendo y nos pusimos a hablar de lo que nos gustaba leer, me dijo que lee a PETRO. Se despidió en su estación y antes de bajarse le rapó el celular a una señora y salió corriendo. 😱😱 — Gallagher Fitzgerald (@GallagherFitzgK) February 9, 2022