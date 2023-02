Hombre mató a su novia mientras mantenían relaciones y sus extrañas publicaciones se hacen virales

Un extraño caso de homicidio tuvo lugar en Argentina , cuando las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Paula Gracia, una joven de 26 años, luego de que su pareja sentimental llamara a un amigo para confesar el crimen.

El joven fue identificado como Braian Ezequiel Hardin, de tan solo 23 años, el cual habría asesinado a la joven mientras mantenían relaciones sexuales, señalamiento que hacen las autoridades luego de conocer que la causa de muerte de la joven fue por asfixia mecánica.

Al parecer en la escena del crimen encontraron también blisters, preservativos y elementos sexuales de diferente índole, lo cual confirma la hipótesis de las autoridades. Otro dato importante que se conoció de la investigación fue lo que contó el compañero de Braian, el cual indico que el joven le dijo que se le "había ido la mano".

Del mismo modo se conocieron algunos posts del presunto asesino, los cuales han desconcertado a las autoridades y a las personas que han seguido de cerca el caso, ya que parecieran premonitorios y pueden llegar a servir de evidencia para determinar que el joven tenía premeditado el acto que cometió.

En una de las publicaciones subió una foto de una pareja desnuda, acompañada del siguiente texto: “De nada sirve tener tantos pretendientes si todos tienen la mentalidad de cog... y no de quererte. Te hablan porque te ven buena en tus fotos, no porque les interesa saber más de ti, Lo siento, pero alguien tenía que decírtelo. Y el amor verdadero donde queda si no valoras al que de verdad te ama”.

Al parecer el joven habría huido del lugar en motocicleta y se encontraba en casa de su madre cuando las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer, por lo que fue buscado y detenido, mientras se adelantan las investigaciones de los hechos.

