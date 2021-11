Hombre se libró de una estafa a punta de respuestas satíricas y se vuelve viral

Hoy día y cada vez se han vuelto más comunes los intentos de estafa por medio de redes sociales con diferentes métodos, tal como le pasó a este hombre al cual lo trataron engañar a través de su perfil de Instagram . Sin embargo, utilizó su gracioso ingenio para librarse de los ladrones.

Según relata el usuario de Twitter @juaninpeligro de España , con la ayuda de una denuncia con imágenes, se puede ver que lo contactó una mujer bastante atractiva con el nombre de 'Alejandra Lozano'.

Desde un principio, el hombre identificó lo que pasaría, y es que estos perfiles son unos tipos de bot (programa informático) que imitan y/o sustituyen el accionar humano y responde con frases automáticas y programadas.

Pues esta "señorita", le escribió e inició la conversación para tener una supuesta videollamada hot y poder conocerlo. Justo aquí es donde aparecen las épicas respuestas por parte de la víctima de estafa.

Entre las más desopilantes se destacan las siguientes: "Yo me llamo Juan, tengo 36 pero aparento 60", "Soy camionero pero de profesión, trabajo en un Burguer King limpiando la vajilla", "Llevó 20 años casado con un electricista finlandés que se llama Carlos, no me preguntes por qué".

Publicidad

A los minutos de tuitear la publicación con "Aquí, ligando" como pie de foto, las capturas de pantalla se viralizaron de tal manera que causaron revuelo y hasta Burguer King continuó con el juego y le respondió al hombre.

"Juanín por favor, deja Twitter que la vajilla te está esperando", comentó la cadena de hamburguesas. A la fecha, el post ya supera los 110 mil me gusta, alcanza los 19 mil retuits y tiene más de mil respuestas.