En los últimos meses el cantante de musica regional mexicana Christian Nodal ha sido foco de noticia por diversos motivos: Su relación fallida con Belinda, su impase con el cantante colombiano J Balvin, su nueva relación con la rapera argentina Cazzu, y ahora, porque todo parece indicar que el artista tiene un 'gemelo'.

Se trata de un hombre salvadoreño conocido como el chef Urias, quien dedica su vida al arte de la gastronomía, y ahora, a mostrar su impresionante parecido con el cantante mexicano.

Publicidad

El hombre se dio a conocer a través de las redes sociales, donde en las últimas semanas se ha hecho viral y ha ganado muchísima popularidad. Tanta, que varios medios de comunicación de su país lo han invitado a sus programas para que muestre su similitud con el intérprete de canciones como "La sin vergüenza" y "Ya no somos, ni seremos".

Y es que al parecer al hombre le encanta ser comparado con Nodal, pues en los últimos días ha compartido en su cuenta de TikTok varios videos en los que aparece vestido como suele hacerlo Nodal: pantalones oscuros, camisa estampada de botones, cadenas y gafas del estilo que usa el cantante.

De hecho, Urias ha recibido la aprobación de varios seguidores del cantante quienes afirman que podría ser 'su hermano perdido'.

Publicidad

"Es su doble", "sí se parece", "maestro, se ve idéntico", "me engañó el doble de Nodal", "me sentí engañada", "es su gemelo", "lo delata la edad", "hoy sí pensé que era Nodal", "el clon de Nodal" y "ya no ande triste por Belinda" son algunos de los comentarios que sobresalen en los videos.

Chef salvadoreño sorprende de TikTok por su parecido con Christian Nodal. pic.twitter.com/GoaEmcsCMq — Lo + viral (@VideosVirales69) August 7, 2022