Indignante engaño: contratista le pagó a indígena un mes de trabajo con 500 bolívares

Fernando Murrí Arce, oriundo del Chocó , fue protagonista de una lamentable e indignante escena producto de un contratista que le había prometido $500.000 pesos por un mes de trabajo; sin embargo, le terminó pagando 500 bolívares, cerca de $8.000 pesos colombianos.

De acuerdo con una entrevista, el indígena comentó que aceptó el trato del hombre que requirió sus servicios y se trasladó, junto con su familia, a una finca para rozar parcelas de cultivos de plátano y banano en Alto Baudó, occidente del antes mencionado departamento colombiano.

Una vez finalizada la labor, Fernando viajó en compañía de su esposa, su hijo menor y su suegro, desde Puesto Indio hasta Quibdó (algo más de 17 horas) este 15 de diciembre para realizar las compras navideñas.

"Ellos llegaron queriendo cambiar el billete y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta y nos acercamos a explicarles que ese billete era de Venezuela no valía nada acá" , dijo Aldemar Valencia, quien atendió a la familia indígena en su local de celulares.

Fernando, tras escuchar la respuesta del comerciante, lo único que hizo fue doblar aquel billete y reírse con su familia que se encontraba apenada y desilusionada por la situación.

Publicidad

"Yo los estuve buscando para saber qué pasó con ellos, pero no he tenido más noticias. Los busqué a través de líderes indígenas de acá, pero aún no sabemos nada. Lo único es que dejaron empeñado un celular en uno de los locales del centro donde estuvieron tratando de cambiar los bolívares", concluyó Valencia.