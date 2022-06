¡Intenta no llorar! Hombre graba el momento en que se presenta ante su papá con alzheimer

Un conmovedor video se viralizó en redes sociales llamando la atención y despertando la ternura de miles de internautas que conocieron la historia de un hombre cuyo padre lo ha ido olvidando a causa del lamentable alzheimer, una enfermedad que provoca la pérdida de memoria en las personas.

Se trata de un clip en el que el hombre quiso dar a conocer al mundo a su papá, a quien presenta con orgullo pese a que reconoce que él ya no se acuerda de su nombre.

En el video, que dura tres minutos, se observa a un adulto frente a la cámara anunciando a su padre: “Tengo un papá que se llama Francisco Alfonso y a veces se olvida de mi nombre; se los quiero presentar porque es de las personas que más amo en el mundo”.

Inmediatamente aparece su padre, un tierno anciano que mira a la cámara con completa inocencia y se dedica a conversar con su hijo, sin saberse si en ese momento estaba seguro de quién era el hombre que le hablaba.

El hombre, con su padre al lado, vuelve y lo presenta diciendo que “es alguien sumamente especial”.

Luego le propone un juego al anciano en que le arroja preguntas para que él las responda. Entre risas el hombre de la tercera edad responde a la primera pregunta que es ¿Cuál es tu nombre?

“Mi nombre es Francisco Alonso”, responde con completa claridad y agrega “mientras más grande más bueno”.

Luego le preguntan su edad ante lo que, con cara de confusión, responde: “Ah, caray, ni idea”, y al preguntarle si está casado, responde afirmativamente, pero manifiesta no recordar el nombre de su esposa, pese a cuando le lanzan una pista logra decir que “se llama Gladis… pero el apellido no me acuerdo”.

Una pregunta que lo pone un poco nostálgico es cuando le consultan por sus hijos, pues duda si son tres o cuatro y al preguntarle sus nombres definitivamente no logra recordarlos.

En medio de las preguntas el adulto mayor mira en varias oportunidades a su hijo con una expresión de amor y confusión, como si en ese momento estuviese cayendo en cuenta y recordando que es su hijo a quien tiene al lado.

“¿Sabes si tus hijos te quieren?”, le pregunta a su padre quien responde: “yo pienso que sí” y agrega: “de ellos no recuerdo el nombre, pero yo los quiero”.

En una última pregunta el hombre le pide a su padre que lo mire y le diga si sabe cómo se llama, el anciano no logra recordar el nombre, pero le asegura que “sí importa que lo sepa”.

Por último el hombre abraza a su padre y tras un amoroso beso le expresa: “Aunque no te acuerdes de mi nombre, yo te amo igual, porque sos mi papá”, mientras el adulto mayor le corresponde y le dice: “Yo lo mismo”.