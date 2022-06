VIDEO: Campeón de Vuelta a Colombia arrolló a su esposa en plena llegada a la meta

Un hecho curioso se presentó al finalizar la competencia de la Vuelta a Colombia donde el pedalista ganador terminó en el suelo tras no poder esquivar a una mujer que apareció en la meta; la responsable resultó ser su propia esposa.

Los hechos se registraron el domingo 5 de junio en el cierre de la tercera etapa de la competencia en la que el ciclista Luis Carlos Chía se llevó el triunfo y, de paso, a su pareja en medio de un insólito accidente por la emoción del final de la carrera.

La caída se presentó tan pronto el pedalista cruzó la meta, en un reducido espacio en que los ciclistas se enfrentaron a un cerrado esprint. En ese momento el ganador de la carrera aún llevaba una velocidad considerable que le impidió frenar a tiempo cuando vio a una mujer “atravesada” en la vía.

Debido a la velocidad, a la lluvia y a que el corredor tenía sus brazos levantados en señal de victoria, no alcanzó a reaccionar y terminó chocando de frente con la mujer hasta caer juntos al suelo.

Lo curioso del hecho es que cuando se acercaron a socorrerlos y analizar qué fue lo que ocurrió, los asistentes se encontraron con la sorpresa de que la mujer contra la que chocó Luis Carlos Chía es su propia esposa, Claudia Roncancio.

La mujer es fotógrafa y se encontraba en este punto de la pista registrando la llegada de su pareja quien terminó arrollándola.

Minutos después del incidente, Chía se pronunció sobre lo ocurrido en el programa ‘Ciclismo entre grandes’, de Win Sports, y explicó que: “Quise frenar, pero la bicicleta no me respondió. Así como fue ella, pudo haber sido otra persona. Gracias a Dios no perdió la consciencia nunca, la están revisando y más que todo fue el susto”.

La mujer tuvo que ser trasladada a un hospital donde es atendida por golpes en la cabeza, además de lesiones en brazo y hombro izquierdo.