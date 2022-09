Joven acusado de robo en TransMilenio terminó colgado de la puerta del articulado en movimiento

Las redes sociales son una plataforma con la que las personas se pueden enterar de algunas situaciones que suceden a diario en diferentes partes del mundo. Allí se publican fotos o videos que causan curiosidad de cientos de internautas, como la filmación que te vamos a mostrar en la nota, en la que un joven fue acusado de robo en TransMilenio y terminó colgando de la puerta del articulado en movimiento.

Por medio de TikTok un usuario compartió un video con el famoso audio que dice: "me encanta vivir en Bogotá, la transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible".

Publicidad

Allí se puede ver a un joven y una mujer discutiendo acaloradamente mientras que ella le dijo con tono de voz fuerte: "Por qué me tiene que robar a mí, usted me robó a mí, usted me robó a mí", a lo que el muchacho le respondió: "Mire su bicho ahí".

Ante esta respuesta, la mujer aseguró que tenía su celular gracias a que las personas hicieron que se lo devolviera.

Aunque en el perfil de TikTok no se observa cómo terminó el problema entre estos dos jóvenes, un usuario en la red social de Twitter sí compartió el final que tuvo esta historia pues se puede ver al presunto ladrón colgando de la puerta del Transmilenio mientras este estaba en movimiento.

Allí mismo se ve a la joven que lo acusaba en el interior del articulado llorando mientras miraba al joven por una de las ventanas de la puerta.

Publicidad

Como siempre ocurre en este tipo de videos que se viralizan y los comentarios con humor no se hicieron esperar: "Yo también estoy confundida, es una discusión de pareja o de verdad la robo 😂😂😂", "Que le robó pero el corazón dice JAJAJAJA", "necesito más massssss jajajaa el chisme me persigue 😏", "contexto jajaja no me gusta el chisme pero me entretiene 😂😂😂😂", "parte dos para no morir de ansiedad jajaja", son solo algunos de los comentarios.

Te puede interesar: Amor y Amistad: embarraditas del Escupido - La Kalle