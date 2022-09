Joven acusado de supuesto robo cuenta qué pasó y por qué terminó colgado de un TransMilenio

Recientemente un video se hizo viral en redes sociales luego de que un joven discutiera con su novia en pleno TransMilenio ; los dos mantenían un tono de voz alto, por lo que los usuarios se mantenían al tanto de que no fuera a pasar a mayores.

Entre la discusión, la joven acusó a su pareja de haberle robado sus pertenecías y le manifestó en medio de gritos: “Porque me tiene que robar a mí”, donde el joven le respondió de manera más calmada que estaba haciendo una escena frente a todos.

Ante la polémica por el supuesto robo, el joven decidió hablar al respecto recientemente con la intención de dejar claro a todos los internautas lo que realmente había pasado en ese momento, incluso hasta mencionó el motivo por el cual se colgó del articulado por la parte exterior del mismo.

“Yo no me acuerdo como me monté, solo sé que parecía el hombre araña”, manifestó el joven frente al segundo video en el que se le ve fuera del transporte público, mientras su novia lloraba junto a la puerta donde él estaba.

Seguido el protagonista de los catalogados ‘Los tóxicos de TransMilenio’ expresó que ella se había puesto a gritar que porque la robaba, por lo que el joven aclaró que en ningún momento la robo, refiriéndose a todas las personas que vieron el video.

“La china se puso así fue porque le pregunté… No, no la había robado o sea yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho y pues esa conversación no me gusto, y ya a la final todo se le entregué y no le quite nada”, dijo el joven.

Finalmente, el joven no dudó en recalcar que aunque su nombre e imagen está en todos lados debido a que se hizo viral, su humildad nunca se va a ir, que va a permanecer humilde ante cualquier adversidad y situación.

Hasta el momento se desconoce si los jóvenes le dieron fin a su relación y como terminó toda la situación en el TransMilenio, lo que sí se puede comprobar debido al nuevo video del joven es que no le paso nada al estar corriendo peligro colgado fuera del articulado que suele andar a toda velocidad.

