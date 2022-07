Joven asiático quedó decepcionado con el arroz chino colombiano

Yuting es un joven asiático que se dedica a la creación de contenido para redes sociales. Actualmente se encuentra de paso en Colombia, donde ha visitado ciudades como Medellín, Bogotá, Santa Marta y Cartagena . Durante esta aventura, Yuting ha probado diferentes platos típicos de nuestro país, sin embargo, algo que llamó su atención fue ver que aquí venden un plato llamado arroz chino, el cual según él no tiene nada que ver con la gastronomía de su país.

“Se llama arroz chino, pero no tenemos este tipo de arroz en China. No puedes llamar algo arroz chino y que no se parezca en nada a la comida de China. Ni siquiera un poquito”.

No obstante, el joven se dio la oportunidad de probar de qué se trataba y quiso documentar su experiencia en un video que compartió en sus redes sociales, el cual en las últimas semanas se ha hecho viral, pues lo cierto es que como dice un dicho popular 'nos rajamos', ya que el plato no fue muy bien calificado por Yuting.

“Ya puedo sentir que va a ser un desastre. Tengo miedo, no se ve para nada bien. Es muy salado y seco. Espero que nadie realmente piense que esto es comida china de verdad”, expresó el joven quien al parecer se sintió muy decepcionado con lo que le sirvieron, pues dijo que ya había terminado cuando aún la caja de arroz seguía llena.

Frente a la reacción del joven, varias personas se atrevieron a opinar, defendiendo el 'arroz chino' colombiano.

