Joven de 14 años se hace viral tras renunciar a su sueño de ser futbolista a través de una carta

La historia de un joven de 14 años se ha hecho viral, luego de que se diera a conocer la carta que le escribió, en un grupo de Whatsapp, a sus compañeros de la séptima división del club Everton de La Plata.

El texto comienza con un saludo pero al mismo tiempo con una despedida a su profesor y sus compañeros. “Buen día, chicos, profe. Antes de entrar a la escuela quería despedirme de todos. No queríamos esto ni yo ni mis papás. Pero siempre entendí que si no se puede, no se puede”.

El texto continúa dando a conocer que no va a poder seguir jugando futbol debido a que no cuenta con el dinero requerido para pagar. “Mis papás se rompen el alma por darnos las cosas y aunque el fútbol es lo que más amo, todos ya lo saben, ya no se puede porque es muy caro”.

Más adelante, el chico aprovecha para agradecerle a sus compañeros lo mucho que le aportaron como personas y recuerda una anécdota con su profesor.

“Como nos decía el profe Julio, tenemos que jugar y aprender, pero sobre todo ser compañeros y divertirnos. Los voy a extrañar una banda. Gracias de verdad”.

Para finalizar, les recordó que aunque ya no haría más parte del equipo, él siempre iba a estar ahí para alentarlos en los partidos.

