Presunto abuso a niño de cinco años terminó con colegio incendiado y el rector rompió en llanto

Una gran cantidad de personas se reunió en la entrada principal del colegio Público Nuevo Chile, de Bosa, en el sur de Bogotá, después de darse a conocer el presunto abuso sexual contra un niño de 5 años, a quien, según las denuncias que se han dado a conocer, el profesor de educación física le habría tocado sus partes intimas.

La denuncia contra el docente la hizo la familia del menor la semana pasada, pero solo hasta este miércoles 23 de marzo se dio a conocer públicamente , ya que ellos dicen que el colegio no ha hecho nada al respecto.

Este motivo dio pie a que se realizara en la institución educativa un plantón que reunió a padres de familia y profesores del colegio, sin embargo; todo se descontroló en un momento cuando algunos jóvenes presentes incendiaron el lugar.

La Policía tuvo que hacer presencia en el colegio para tomar el control de la situación.

Ante la mirada expectante de la institucionalidad queman el colegio Nuevo Chile . Dónde está la autoridad ? Dónde está ⁦@ClaudiaLopez⁩ ?

Dónde está ⁦@anibalfds⁩



Aquí tienen los resultados de privilegiar el vandalismo y los niños del corazón de la alcaldesa pic.twitter.com/A4uVKu90Kt — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) March 23, 2022

Por su parte, Ana Teresa Bernal, concejal de Bogotá, compartió en su cuenta de Twitter el comunicado de la familia, en el que se da a conocer que el profesor fue retirado del cargo mientras se hace la investigación y que el menor de edad está bajo atención medica.

Allí se alcanza a leer: "El reclamo lo hizo la madre del menor el viernes 18 de marzo, luego de que el niño indicará que el profesor le tocaba sus partes íntimas, los exámenes hechos por la psicóloga en el UPA del Olarte salió como abuso sexual presuntivo".

En este mismo comunicado, se da a conocer que, al parecer la coordinadora del colegio le habría pedido a la madre del niño no poner la denuncia y que la llegó a amenazar con demandarla, si los exámenes daban como resultado negativo.

Las denuncias por abuso sexual siguen en aumento. Me llega este comunicado desde el Colegio Nuevo Chile, ubicado en el Barrio Olarte de la localidad de Bosa. @ClaudiaLopez @Educacionbogota ¿Cómo se está atendiendo a esta familia? ¿Qué acciones se han tomado desde @Educacionbogota pic.twitter.com/ABHTp3Cnu9 — Ana Teresa Bernal (@anateresabernal) March 23, 2022

Así mismo, el rector del colegio Público Nuevo Chile, no pudo contener las lagrimas mientras hablaba frente a algunos padres de familia, la Policía y autoridades distritales, e indicó que la situación se le salió de las manos y que los vándalos no tenían ningún derecho en quitarle la educación a los niños que estudian en ese lugar.

"Por hacer el trabajo que uno ama. La comunidad sabe y entiende todas las situaciones, los que no entienden es que yo no tengo el poder para cambiar algunas cosas, no puedo destituir maestros, ni tampoco puedo condenar a nadie, eso le corresponde a las autoridades", fue lo que dijo el rector.

Después de comenzar con la limpieza del colegio, algunos manifestantes comenzaron a gritar que el rector era cómplice del profesor y que las lagrimas eran de cocodrilo, ya que, según denunciaron, él no quiso prestar la atención necesaria contra el abuso del pequeño de 5 años.

Una de las manifestantes indicó: "Por encubrir a un violador, mire, el colegio se arregla, el niño no, el colegio lo están lavando, el niño no tiene reparo. El rector es una basura".

Por otro lado, las autoridades se encuentran investigando a los encapuchados que prendieron fuego al colegio y que al parecer hacen parte de la 'Primera Línea'.