Joven es arrollado por tren mientras intentaba grabar un TikTok; el video es estremecedor

En redes sociales se hizo viral el aterrador video de un joven que caminaba cerca a una vía férrea de Kazipet, al sur de India; terminó fuertemente golpeado por un tren mientras intentaba grabar un clip para TikTok.

En las imágenes, se puede ver al joven de 17 años siendo grabado por otra persona cuando de manera repentina es golpeado en uno de sus hombros por el tren que se moviliza a alta velocidad.

El impacto es tan violento que el adolescente sale expulsado a un costado de la vía ferroviaria y al parecer, con graves lesiones pues no vuelve a reincorporarse pese a que su amigo se acerca a socorrerlo.

Las imágenes, de las que se desconoce su fecha de grabación, fueron difundidas en diferentes redes sociales y generaron estupor de varios usuarios; algunos, en medio de su incredulidad, piensan que podría tratarse de un montaje.

Lo cierto es que, según medios locales, el joven identificado como Ch Akshay Raj sí habría resultado con delicadas heridas en su pierna izquierda y su rostro; en el video, que además fue ralentizado por internautas, se ve cómo uno de sus zapatos sale 'volando'.

En el corto clip también se aprecia cómo su amigo en medio del desespero cubre la cámara y detiene la grabación para ir a ayudarlo. Por fortuna, el joven logró sobrevivir al aterrador golpe.

Tras la viralización del contenido, usuarios en redes sociales han debatido sobre las hazañas que intentan los jóvenes para obtener reproducciones en varias plataformas digitales y que ponen en riesgo sus vidas.

"La mayoría accidentes pasan cuando tu mente está en un lugar distinto a tu cuerpo", "ese quería hacer algún tiktok o reel y no calculó la distancia", "al menos fue el hombro y no la cabeza", "peor el que lo graba que no le advierte", "tiktoker fallido", "lo dicho, los centennials es la generación más vulnerable", son algunos de los comentarios en la publicación de Twitter.

Advertimos que las imágenes difundidas en redes sociales son sensibles, por lo que le recomendamos a nuestros lectores verlas bajo su responsabilidad.

