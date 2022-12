Joven que se tatuó en la cara la palabra Messi y D10S se arrepintió: "Me lo quiero borrar"

Luego del triunfo de la Selección Argentina con su líder Messi en el Mundial Qatar 2022, miles de fanáticos en todo el mundo se comenzaron a tatuar ya sea la cara del 10 del equipo, la copa o simplemente algunas palabras haciendo alusión a este triunfo histórico.

Eso fue lo que hizo un joven influencer colombiano llamado Mike Jambs quien para demostrar el amor por Lionel se decidió tatuar en la frente el nombre del jugador, en un cachete la palabra D10S y en el otro costado las tres estrellas que ha ganado Argentina.

En su momento el joven compartió en sus redes el procedimiento asegurando que estaba muy feliz, sin embargo, algunos días más tarde se arrepintió de haber hecho esto y ahora asegura que se lo "quiere borrar".

En un video donde se le ve algo triste, Mike dijo: "No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso".

También contó que después de hacerse el tatuaje recibió cientos de críticas y hasta amenazas: "Muchas personas me dijeron: ‘Te vas a arrepentir del tatuaje que te hiciste y vas a querer borrarlo’. Estuve feliz los primeros días, pero a todas las personas les tengo que dar la razón hoy".

Mike expresó su sentimiento de querer quitarse el tatuaje de su rostro: "Me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrarlo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal".

La historia del joven ha dado mucho de qué hablar, pues en internet hay personas que opinan que el joven se apresuró en tomar una decisión tan importante, mientras que otros aseguraron que la marca en la piel está hecha con tinta de esfero por lo que con una simple lavada de cara se le va a quitar.

