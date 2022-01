Un joven que se encontraba de fiesta en una discoteca terminó protagonizando una singular escena, en plena madrugada, que jamás olvidará y que ha entretenido a miles de personas.

La usuaria @evelynper1, de Salta, Argentina , publicó en su perfil de Twitter la inesperada confesión que le hizo su amigo, cuya identidad no fue revelada, por medio de WhatsApp , desatando infinidad de risas ante lo sucedido.

Al ver que la conversación podría tener gran acogida en redes sociales , Evelyn hizo una captura de pantalla de la misma y la compartió, sin llegar a imaginar que su publicación alcanzaría los más de 55 mil me gusta.

De acuerdo a lo que se aprecia en dicho chat, el joven agendó un domicilio a las dos de la mañana con un negocio de empanadas y, lo más llamativo de todo, es que a los 13 minutos la misma empresa le confirmó el pedido.

"Me puedes explicar por qué me puse a pedir empanadas anoche para hoy al mediodía", le escribió el joven a Evelyn, quien no podía creer lo que había hecho su amigo. Luego, en otra fotografía, aparece la foto de las 12 empanadas de pollo que pidió el joven.

"La pregunta es, ¿Qué hacia el local de empanadas abierto a esa hora?", "Por favor, quiero ese número. Su atención es demasiado buena", "La mejor tienda de empanadas de la ciudad", han sido algunas de las reacciones por parte de usuarios.

"El alcohol pone violentos a los jovenes"

Mi amigo cuando toma: pic.twitter.com/R9NLvhyUVX — 👩🏿 (@EvelynPer1) January 16, 2022