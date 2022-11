Jueza Vivian Polanía confiesa que se desnudó por un ataque de ansiedad

Vivian Polanía se volvió tendencia durante los últimos días luego de que viralizara por medio de las redes sociales un video en el que se le vio actuando de manera poco profesional en medio de una audiencia virtual.

Y es que la mujer prendió sin querer su cámara del computador y se logró ver que estaba acostada, fumando y en paños menores, algo que causó indignación en varios sectores políticos.

Justicia casi al desnudo y relajada.

Vivian Polania, jueza de Garantías de Cúcuta, en audiencia. pic.twitter.com/KqBKZmy79a — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 17, 2022

Ahora, la jueza Vivian Polanía habló al respecto en una entrevista que brindó a Mañanas Blu, luego de que se conociera que la comisión seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, tomara la decisión de suspenderla por tres meses.

Durante la charla, la mujer dijo: "Es una persecución desde hace muchos años. Creo que ya saben mi historia, por mi forma de vestir. Yo no soy influencer porque no gano dinero por mi cuenta. La verdad no me lo explico".

Asimismo, aseguró que se quitó la ropa debido a que sufrió un ataque de ansiedad: "Me han hecho bullying varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso, que si yo no cambiaba mi forma de ser me iban a abrir una investigación disciplinaria. Yo no es que aparezca empelota en las audiencias, no, uno nunca sabe cuándo le va a dar un ataque de ansiedad. Siempre ando con mi toga. Yo no estaba empelota, tenía la presión bajita, tenía un buzo".

La funcionaria también dijo durante la entrevista que tiene sobrecarga de trabajo: "Tengo una sobrecarga laboral, lo puedo demostrar con estadística, que ningún juez de la República en Colombia la tiene. A mí me tocan las audiencias preliminares con organizaciones delincuenciales. En el mes de marzo, debido a lo que precisamente ven el video no puedo abrir la boca. El cuerpo reacciona diferente, yo tengo todas las historias clínicas".

Finalizó asegurando: "Estoy en el Catatumbo, la señal de internet se va muchísimo. Para iniciar el audiencia ya está colapsado, entonces para no recargar la plataforma toca apagar la cámara. Lo hice únicamente en esa audiencia. Pueden mirar las diligencias y siempre ando con mi toga. A mí me dio un ataque de ansiedad. La decisión judicial ya la había tomado, pueden escuchar el audio. No sueno ni trabada ni nada parecido".

