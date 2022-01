Kéfir, el gato más grande el mundo: mide más de un metro y pesa 12.5 kilos

Una mujer ha arrasado en popularidad luego de compartir fotografías y videos en sus redes sociales de Kéfir, un gato que tiene hace 2 años y que es considerado como el "más grande del mundo" en su especie.

Yulia, ama de este felino (de raza Maine Coon) y oriunda de Stary Oskol, Rusia , ha revelado que su mascota mide más de un metro y medio y pesa alrededor de 12,5 kilogramos, motivo por el que se ha tenido que acostumbrar a que lo confundan con un perro y/o lince.

"No me imaginaba que pudiera llegar a ser tan grande (...) No solo creció en apariencia, también es muy inteligente y siempre se comporta con calma ", aseguró la mujer en entrevista con South West News Service, agencia de noticias de Gran Bretaña.

Según expertos, un bebé de dos años de edad pesa lo equivalente a Kéfir, quien podría llegar a crecer, incluso, hasta sus cuatro años, así lo afirma Yulia. Entretanto, muchos internautas duran de la veracidad de este hecho y creen que el gato es un peluche.

"Saludos a todos (...) Especialmente a aquellos que lo consideran falso o un juguete suave. Por si acaso: esta foto no es un gato de peluche. Prometo ahora darle a mi Kéfir más a menudo mi Instagram", dijo su ama en una de sus publicaciones más virales.

Desde entonces, Yulia ha compartido varios posts en los que aparece su felino e, incluso, le creó una cuenta de TikTok para grabar todo tipo de ocurrencias que presente con Kéfir con tal de reflejar que no es una farsa.

