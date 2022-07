La abuela más sensual de OnlyFans dice que sus exnovios casados se suscriben a su cuenta

Gina Stewart es australiana, tiene 51 años, tres nietos y es considerada 'la abuela más sexy de Only Fans'. ¡Sí! para ella entrar a un grupo de la tercera edad nunca fue una opción, pues quería experimentar emociones más fuertes, como por ejemplo hacer parte de una red social que es famosa por el alto contenido para adultos, donde su presencia ha sido todo un éxito.

Tanto, que varias de sus exparejas que actualmente se encuentran casadas, ya se han suscrito para acceder a absolutamente todo su contenido. Dicho comportamiento por parte de los hombres que en algún momento fueron importantes en su vida, la ha dejado completamente sorprendida, pues como dice un dicho popular, para ella "lo pasado, pisado"; sin embargo todo parece indicar que para ellos no.

“Me sorprende un poco y tengo ex que me piden fotos. Pero creo que un ex es un ex por una razón y nunca retrocedería”, manifestó Stewart, quien ha dejado a todos sus suscriptores y seguidores con la boca abierta, pues a su edad, aún se sigue conservando muy jovial.

"Me comparan con sus esposas. Solo soy una fantasía para ellos” dice Gina en una entrevista que le concedió al me dio de comunicación británico Daily Star.

Respecto a su experiencia en dicha red social, la mujer reconoció que le resulta muy halagador que lo hombres la admiren, incluso con los que alguna vez tuvo una historia de amor. Sin embargo, califica de 'peligrosas' algunas situaciones, pues considera que se pueden presentar mal entendidos, así que ella trata de ser siempre muy precavida.

