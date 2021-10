Estudiantes muestran 'pésimas' condiciones en que viven y causan furor en redes

Una pareja de amigos universitarios revolucionaron las redes sociales luego de que abrieran las puertas de su 'espeluznate' y 'poco acogedor' hogar, con el fin de enseñar las condiciones de vida en las que viven ya que no les alcanza para arrendar algo mejor.

"Cosas de mi casa de la uni que simplemente no tienen sentido", escribió The Home of the Watdog, persona autora del video aparentemente de Inglaterra y que lo terminó compartiendo en TikTok . La grabación ya cuenta con más de 1.1 millón de reproducciones.

Los estudiantes ofrecen un recorrido en el que evidencian su casa, la cual posee características de película de terror y que además, cuenta con tenebrosas estructuras y entradas a cuartos nauseabundos.

En primer lugar, enseñan "la cueva", un extraña habitación que no tiene nada por dentro, tan solo un tubo de agua colgando y que está en obra gris. Luego, proceden al "jardín", un espacio algo oscuro, con una escalera, un ramas colgando del techo y ninguna flor.

Posteriormente, se dirigen a "la ducha de la cueva con la luz del cielo", una bañera simple y también en obra gris. En seguida, muestran que la puerta del inodoro cuenta con una mirilla, algo inusual.

Por otro lado, muestran la ventana del cuarto de Ben que da hacia la calle, completamente sucia y con un nido de pájaros. Finalmente, enseñan el apocalíptico ático, lugar de difícil acceso.

Todo lo anterior causó asombro y pánico entre los internautas, sintiéndose consternados por la vida que afrontan estos universitarios. "¿Por qué decidiste alquilar esto?", "Esta es, por mucho, la casa más maldita que he visto", "Necesito saber cuánto estás pagando por esto", fueron algunos de los comentarios en el video.