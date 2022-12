¿'Lluvia' de MONEDAS? El hecho que desconcertó a una ciudad de IRAK

El servicio de antigüedades de la provincia iraquí de Babilonia descubrió en los últimos días decenas de monedas que salieron a la luz gracias a las fuertes lluvias ocurridas en el yacimiento de Borsippa, en el centro del país.



Se trata de "cerámicas de terracota, monedas y fragmentos de metal" que se remontan a las épocas parta (Antigua Persia) e islámica, indicó a la AFP Hussein Fleih, responsable en el servicio de antigüedades de la provincia.

"A partir de ahora, se examinarán estas monedas para determinar su datación exacta", precisó.



Estos descubrimientos, debidos a la lluvia, no son inusuales, pues no se han realizado demasiados registros en profundidad en este sitio, ubicado junto a un santuario musulmán dedicado a Abraham.



"El año pasado, un millar de piezas emergieron gracias a la lluvia y eso prueba que esas antigüedades están casi en la superficie y no enterradas en profundidad", aseguró Fleih.